        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da tarım zararlılarına yönelik yürütülecek projenin tanıtımı yapıldı

        Trabzon'da, "Sürdürülebilir ve Dayanıklı Bir Tarım için İstilacı Türler ve İklim Değişikliği ile Mücadelede Teknoloji Tabanlı Uygulamalar Yoluyla İşbirliği (AGRICOOP) projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 13:48 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:52
        Trabzon'da tarım zararlılarına yönelik yürütülecek projenin tanıtımı yapıldı
        Trabzon'da, "Sürdürülebilir ve Dayanıklı Bir Tarım için İstilacı Türler ve İklim Değişikliği ile Mücadelede Teknoloji Tabanlı Uygulamalar Yoluyla İşbirliği (AGRICOOP) projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, TTB toplantı salonundaki tanıtım programında, iklim değişikliği ve istilacı yabancı türlerin tarımsal üretimi ve gıda güvenliğini doğrudan etkileyen en önemli küresel sorunlar arasında yer aldığını söyledi.

        Projenin, bu sorunlara karşı bilim ve teknolojik işbirliğini önemsediğini belirten Ergan, şöyle devam etti:

        "Bu projeyle amacımız, tarım sektörünü iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmak, sahadaki riskleri doğru tespit etmek ve ortak akılla uygulanabilir çözümler geliştirmek. Paydaşların görüş ve katkılarıyla şekillenecek bu sürecin bölgemiz tarımı için faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyorum."

        Proje Konsorsiyum Koordinatörü Nazlı Genç ise 18 ay sürecek çalışmanın TTB yürütücülüğünde yapılacağını ifade ederek, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bulgaristan Varna Ekonomik Kalkınma Ajansı ve Gürcistan LEPL Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi'nin ortaklığında yürütüleceğini aktardı.

        AGRICOOP projesinin, Karadeniz Havzası ülkeleri arasında sınır ötesi işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir Avrupa Birliği programı olduğuna değinen Genç, "Trabzon'da 15 saha çalışması gerçekleştireceğiz. Bu saha çalışması bize istilacı türlerin en çok hangi tarımsal ürünlere zarar verdiğinin cevabını verecek. Bu çalışma yalnızca Trabzon'da sınırlı kalmayacak, diğer ortaklarımız da Batum'da ve Bulgaristan'da aynı faaliyetleri gerçekleştirecek. Yani üç ülkede 45 tane saha ziyareti yapılacak." diye konuştu.

        Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Günay, TTB Meclis Başkan Yardımcısı Yılmaz Karadeniz, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç, akademisyen ve ziraat odaları başkanları katıldı.



