Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        KTÜ Farabi Hastanesinde kaligrafi sergisi açıldı

        Kaligrafi sanatçısı Osman Keskin'in eserlerinden oluşan sergi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 17:23 Güncelleme: 18.02.2026 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        KTÜ Farabi Hastanesinde kaligrafi sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kaligrafi sanatçısı Osman Keskin'in eserlerinden oluşan sergi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde açıldı.

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yaptığı konuşmada, kaligrafinin güzel yazı sanatı olarak bilindiğini söyledi.

        Sergide, Osman Keskin'in eserlerinin yer aldığını belirten Çuvalcı, "Sadece gözümüze değil, aslında gönlümüze de hitap eden güzel bir sergi açtık. Ramazan süresince hem hasta yakınları hem personelimiz bu güzel etkinlikten faydalanacak." dedi.

        Başhekim Prof. Dr. Celal Tekinbaş da hastanede düzenli olarak sergi açtıklarına dikkati çekerek, "Şimdi de ramazanın mukaddesatına uygun bir kaligrafi sergimiz var. Osman Keskin sanatçımızın eserlerini burada insanların beğenisine sunuyoruz." diye konuştu.

        Eserlerin içerisinde çok önemli yazı ve sözlerin yer aldığını aktaran Tekinbaş, "Bu söz ve yazıların en önemli özelliği, kaligrafik bir sanat anlayışı içinde yoğrulmuş olmalarıdır. Hem göze hem gönle hitap eder, estetik zevki beslerken aynı zamanda insanın istek ve arzusuna da karşılık verir. Sergimizle çok insana ulaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Osman Keskin de 19 senedir kaligrafi sanatıyla ilgilendiğini ve yedinci sergisini açtığını belirtti.

        Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen sergi, ramazan ayı boyunca gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı!
        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı!
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kermes düzenlendi
        Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kermes düzenlendi
        Trabzon Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
        Trabzon Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
        Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de öğrenciler okullarını ramazan için...
        Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de öğrenciler okullarını ramazan için...
        Trabzon'da 2 ilçede çıkan örtü yangınları söndürüldü
        Trabzon'da 2 ilçede çıkan örtü yangınları söndürüldü
        Trabzon'da yüksekten düşerek vefat eden kişinin cenazesi defnedildi
        Trabzon'da yüksekten düşerek vefat eden kişinin cenazesi defnedildi
        Ahmet Suat Özyazıcı, vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı
        Ahmet Suat Özyazıcı, vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı