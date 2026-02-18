Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi. Antrenman öncesi futbolcu Felipe Augusto'nun doğum günü kutlandı. Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

