        Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

        Giriş: 18.02.2026 - 19:33 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:39
        Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.

        Antrenman öncesi futbolcu Felipe Augusto'nun doğum günü kutlandı.

        Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

