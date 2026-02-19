Canlı
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Maçka'daki altyapı çalışmaları sürüyor

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Maçka ilçesinde 260 milyon liralık 6 projenin yapıma devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 12:43 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:43
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Maçka'daki altyapı çalışmaları sürüyor
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Maçka ilçesinde 260 milyon liralık 6 projenin yapıma devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) Maçka Şefliğine bağlı ekipler, 2025'te ilçede 33 bin 340 metre içme suyu, 2 bin 449 metre de kanalizasyon hattının imalatını tamamladı.

        Yapımı devam eden bedeli 260 milyon liralık 4 içme suyu ve 2 kanalizasyon projesinin tamamlanmasıyla Maçka'nın 67 mahallesine içme suyu ve altyapı hizmeti verilecek.

        İlçede ayrıca, maliyeti 100 milyon lirayı aşan su şebeke ve kolektör hattı inşaatı da devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

