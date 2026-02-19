Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        TTSO üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:44 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        TTSO üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


        TTSO'dan yapılan açıklamada, üyelerin, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) e-satış portalı hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

        Açıklamada, toplantıdaki görüşlerine yer verilen ​​​​​​​TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın işletmelerin büyümesine, güçlenmesine ve rekabet kapasitesini artırmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

        Çelebi, DMO kataloğuna veya ihalelerine girmenin de üretici firmalar için önemli bir satış kanalı olduğuna işaret ederek, firmaların bu fırsatı daha iyi değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

        DMO Bölge Müdürü Arda Aksuoğlu da DMO sisteminin KOBİ'ler için kamuya satış yapma ve sürdürülebilir pazar oluşturma açısından fırsat sunduğunu aktardı.

        KOSGEB İl Müdürü Hakan Demirci de Kapasite Geliştirme Destek Programı başvurularının 28 Şubat'ta sona ereceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm

        Benzer Haberler

        Trabzon'da okçuluk sporunu yaygınlaştırmak için harekete geçildi
        Trabzon'da okçuluk sporunu yaygınlaştırmak için harekete geçildi
        Köpekten kaçarken otobüsün çarptığı üniversiteli ağır yaralandı, kaza kamer...
        Köpekten kaçarken otobüsün çarptığı üniversiteli ağır yaralandı, kaza kamer...
        Of'ta "akran nezaketi" etkinliği yapıldı
        Of'ta "akran nezaketi" etkinliği yapıldı
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Maçka'daki altyapı çalışmaları sürüyor
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Maçka'daki altyapı çalışmaları sürüyor
        Prof. Dr. Mehmet Yavuz: "Kadınlar hali binası bir an önce bulunduğu yerden...
        Prof. Dr. Mehmet Yavuz: "Kadınlar hali binası bir an önce bulunduğu yerden...
        Tırmandığı zirvelerden topladığı taşları kafesinde sergiliyor
        Tırmandığı zirvelerden topladığı taşları kafesinde sergiliyor