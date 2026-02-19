Of'ta "akran nezaketi" etkinliği yapıldı

Trabzon'un Of ilçesinde ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik "akran nezaketi" etkinliği yapıldı.



Of Rehberlik ve Araştırma Merkezince İsmail Yıldırım İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler tarafından çeşitli eğitsel oyunlar düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, anlamlı ve başarılı bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, "Öğrencilerimiz bu yaş grubunda yaşamaları muhtemel olumsuzluklar karşısında doğru davranışları nasıl ortaya koyacaklarını öğreniyor. İnşallah bu eğitim çalışmaları ile öğrencilerimiz hem ruhsal hem de bedenen daha sağlıklı ve mutlu olacaklar." dedi.



Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da etkinliğin faydalı ve anlamlı olduğunu ifade ederek, eğitim çalışmalarına destek olmaya devam edeceklerini söyledi.









