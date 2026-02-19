Rize ve Trabzon'da denizde fırtına etkili oldu
Rize ve Trabzon'da denizde fırtına etkili oldu.
Rize ve Trabzon'da denizde fırtına etkili oldu.
Rize genelinde sabah saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Çayeli ilçesinde fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Dalgaların taşıdığı irili ufaklı taşlar, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda zaman zaman aksamaya yol açtı.
Yoldaki taşları temizleyen Karayolları ekipleri, sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Trabzon'da da gece saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Ortahisar ilçesinde denizde ise zaman zaman fırtına etkili oldu.
Dalgaların taşıdığı rüsubat, Ganita mevkisinde sahile vurdu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.