Rize ve Trabzon'da denizde fırtına etkili oldu.



Rize genelinde sabah saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.



Çayeli ilçesinde fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Dalgaların taşıdığı irili ufaklı taşlar, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda zaman zaman aksamaya yol açtı.



Yoldaki taşları temizleyen Karayolları ekipleri, sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Trabzon'da da gece saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.



Ortahisar ilçesinde denizde ise zaman zaman fırtına etkili oldu.



Dalgaların taşıdığı rüsubat, Ganita mevkisinde sahile vurdu.

