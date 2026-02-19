Canlı
        Trabzon'da çocuklara özel ramazan etkinlikleri gerçekleştirildi

        Trabzon'da çocuklara özel ramazan etkinlikleri gerçekleştirildi

        Trabzon'da ilkokul öğrencileri, Büyükşehir Belediyesince organize edilen ramazan etkinliklerine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 16:25 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:25
        Trabzon'da çocuklara özel ramazan etkinlikleri gerçekleştirildi
        Trabzon'da ilkokul öğrencileri, Büyükşehir Belediyesince organize edilen ramazan etkinliklerine katıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Pazarkapı mevkisindeki Hanife Hatun Camisi yanında kurulan "Ramazan Sokağı"ndaki etkinlik çadırını Beşikdüzü Merkez İlkokulu ile Hızırbey Ülkü İlkokulu öğrencilerinin ziyaret ettiği bildirildi.

        "Trabzon'da ramazan paylaşınca güzel" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında öğrencilerin, Hacivat-Karagöz gösterileri, yarışmalar ve yüz boyama etkinliklerine katıldığı aktarıldı.

        Çocuklara ramazan kültürünü aktarmak, manevi bilinç kazandırmak ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programların yanı sıra yarından itibaren ilçelerde "tekne orucu" etkinlikleri yapılacağı da kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

