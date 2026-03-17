Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon Valisi Şahin'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

        Trabzon Valisi Tahir Şahin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Şahin mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına ve yeni bir devletin temellerinin atılmasına vesile olan sonuçları itibarıyla tarihin akışını Türk milletinin kaderini değiştiren çok mühim bir başarı olduğunu söyledi.

        Zaferin, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözü ve başlangıcı olduğuna dikkati çeken Şahin, "Necip milletimizin tarih boyunca kazandığı sayısız başarı ve kahramanlıkların en parlak olanlarındandır. 250 bin şehidimizin ulvi kanlarıyla yazılan bu destan, mazimizin en yüce şeref ve iftihar tablolarından biri olup, alınması ve uygulanması gereken dersleriyle sonraki nesillere adeta mücerret bir öğretmen gibi yol göstermektedir." ifadelerini kullandı.


        Çanakkale ruhunun her daim diri tutulması gerektiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

        "Ecdadımızın içeriden ve dışarıdan gelen her türlü fitneye karşı göstermiş olduğu feraset, basiret, dayanışma, birlik ve beraberlik anlayışı bugün de en büyük güç kaynağımızdır. Her türlü olumsuzluğa rağmen ortaya konulan o eşsiz mücadeleyi örnek alarak, üzerimizde oynanan oyunlara karşı dimdik ve sağlam bir şekilde ayakta durmak zorundayız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza tarihimizi doğru bir şekilde anlatmalı, onları vatan ve millet şuuruyla donanmış bireyler olarak yetiştirmeliyiz."


        Vali Şahin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlere Cenabı Allahtan rahmet dileyerek gazileri de minnet ve şükranla andığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Köpeği yapay zeka mı tedavi etti?
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        40 milyon dolar zararda
        Beton blokları aştı, kahretti!
        Banksy'nin kimliği ortaya çıktı
        Konutta reel düşüşe devam
        Oscar kutlamasını hamburgercide yaptı
