        Trabzon'da TÜBİTAK projeleri sergilenmeye devam etti

        Trabzon'da düzenlenen 20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması kapsamında çeşitli projelerin yer aldığı sergi sürüyor.

        Giriş: 31.03.2026 - 17:34 Güncelleme:
        TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı (BİDEB) Erzurum Bölge Koordinatörlüğünce Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hasan Polat Spor Salonu'nda organize edilen etkinlikte 10 ilden 100 proje yer aldı.

        Yarışmaya, "Atadan Toruna Kıymetli Miras Yün Projesi" ile katılan Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) proje yürütücüsü Gökçe Kültür, AA muhabirine, TÜBİTAK projelerinin öğrencilerin bilime ilgisinin artmasına katkı sağladığını söyledi.

        TÜBİTAK projelerinin öğrencilere çeşitli deneyimler kazandırdığını belirten Kültür, "Öğrencilere inanılmaz bir özgüven aşılıyoruz. TÜBİTAK projelerinin diğer bir getirisi de geleceğin bilim insanı adayı olma imkanı veriyor. Belki bir ileri aşamada makaleye dönüşebilecek çalışmalar var. Buraya gelen herkese de ilham oluyorlar. Biz de bunun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

        Ortahisar BİLSEM öğretmeni Musa Kazım Akkaya da öğrencilerin tarihi Orta Mahalle ile ilgili yaptığı projenin, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak açısından önemli olduğunu söyledi.

        Akkaya, proje ile güzel sonuçlar alarak Türkiye finaline gitmek istediklerini ifade etti.

        Sergiyi gezen ortaokul öğrencisi Çınar Cicerali ise "Bence hepsi çok güzel projeler, değişik ve dahice. Projeleri yapanları tebrik ediyorum. Biz de büyüdüğümüzde bunları yapmaya çalışacağız ve milletimize yararlı işler yapacağız." diye konuştu.

        Bölge Yarışması kapsamında sergilenen 100 projeden 15'i, Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

        Sergi, 2 Nisan Perşembe gününe kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Yağış sonrası Haliç'in rengi değişti!
        Yağış sonrası Haliç'in rengi değişti!
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım

        Benzer Haberler

        Sanatçı Volkan Konak vefatının birinci yılında memleketi Trabzon'da anıldı
        Sanatçı Volkan Konak vefatının birinci yılında memleketi Trabzon'da anıldı
        Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'a, ölüm yıl dönümünde yürüyüşlü anma
        Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'a, ölüm yıl dönümünde yürüyüşlü anma
        Sanatçı Volkan Konak ölümünün 1. yıldönümünde mezarı başında anıldı
        Sanatçı Volkan Konak ölümünün 1. yıldönümünde mezarı başında anıldı
        Of'ta "Bağımlılıkla Mücadele" konulu yarışmada dereceye girenlere ödül veri...
        Of'ta "Bağımlılıkla Mücadele" konulu yarışmada dereceye girenlere ödül veri...
        Şehitlere resimlerini çizerek gösterdikleri vefayı Trabzon'a taşıdılar
        Şehitlere resimlerini çizerek gösterdikleri vefayı Trabzon'a taşıdılar
        Bouchouari: Trabzonspor'da kendimi göstermek istiyorum
        Bouchouari: Trabzonspor'da kendimi göstermek istiyorum