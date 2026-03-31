Sanatçı Volkan Konak vefatının birinci yılında memleketi Trabzon'da anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak, vefatının birinci yıl dönümünde Trabzon'un Maçka ilçesindeki kabri başında anıldı.



"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçıyı anmak için ailesi ve akrabaları ile vatandaşlar, Pazaryeri mevkisinde bir araya geldi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından "Hayden Volkan'a" sloganıyla, mezarının bulunduğu alana kadar şarkıları eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.



Konak'ın eşi Selma ve kızı Şimal Konak ile kardeşleri mezara karanfil bıraktı, taziyeleri kabul etti.



Volkan Konak'ın ablası Saadet Yolsal, kardeşinin vefatından sonra kendisi için dünyanın bütün renklerinin solduğunu belirterek, "Tek kalan siyah ve beyaz. 'Zamanla acınız geçer' dediler ama daha da ağırlaştı, acıya özlemini de ekledik. Şimdi özlemiyle, acıyla yaşamayı öğreniyoruz." dedi.



Sanatçının yeğeni Özlem Yılmaz ise dayısının zamansız vefatını kabul etmenin çok zor olduğunu dile getirdi.



Yeğeni Meltem Yolsal da Konak'ın Karadeniz'in dalgasını, rüzgarını, hüznünü ve sevincini milyonların kalbine taşıdığını anlattı.



Konak'ın sanatçı arkadaşı Selim Bölükbaşı da Volkan Konak'ın sahnede fenalaşırken dokunduğu son kişi olduğuna işaret ederek, "Bir yanıyla büyük bir acı ama bir yanıyla büyük bir onur, aynı zamanda da büyük bir sorumluluk. Taşıdığım travmanın başlangıç anı. Hala daha devam eden bir acı. Bir senenin ne zaman geçtiğini hala inanamıyorum, anlayamıyorum. Bizim için çok taze. Sanki dün bu anı yaşamış gibi hissediyorum." diye konuştu.



Volkan Konak'ın 50 yıllık arkadaşı olduğunu belirten Abdurrahman Yavuz ise "İnsan biriktirdi ömrü boyunca. Bir yıl boyunca mezarı başından ayrılmadık, her gün buradaydık. Türkiye'nin her tarafından, yurt dışından, Kıbrıs'tan herkes akın akın geliyor." dedi.



Anma töreni için İstanbul'dan geldiğini ifade eden Soner Öztekin de Konak'ın Karadeniz'in parlayan yıldızı olduğunu kaydetti.



Dualarla sona eren anma programına, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

