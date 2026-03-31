        Sanatçı Volkan Konak vefatının birinci yılında memleketi Trabzon'da anıldı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak, vefatının birinci yıl dönümünde Trabzon'un Maçka ilçesindeki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Sanatçı Volkan Konak vefatının birinci yılında memleketi Trabzon'da anıldı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak, vefatının birinci yıl dönümünde Trabzon'un Maçka ilçesindeki kabri başında anıldı.

        "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçıyı anmak için ailesi ve akrabaları ile vatandaşlar, Pazaryeri mevkisinde bir araya geldi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından "Hayden Volkan'a" sloganıyla, mezarının bulunduğu alana kadar şarkıları eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Konak'ın eşi Selma ve kızı Şimal Konak ile kardeşleri mezara karanfil bıraktı, taziyeleri kabul etti.

        Volkan Konak'ın ablası Saadet Yolsal, kardeşinin vefatından sonra kendisi için dünyanın bütün renklerinin solduğunu belirterek, "Tek kalan siyah ve beyaz. 'Zamanla acınız geçer' dediler ama daha da ağırlaştı, acıya özlemini de ekledik. Şimdi özlemiyle, acıyla yaşamayı öğreniyoruz." dedi.

        Sanatçının yeğeni Özlem Yılmaz ise dayısının zamansız vefatını kabul etmenin çok zor olduğunu dile getirdi.

        Yeğeni Meltem Yolsal da Konak'ın Karadeniz'in dalgasını, rüzgarını, hüznünü ve sevincini milyonların kalbine taşıdığını anlattı.

        Konak'ın sanatçı arkadaşı Selim Bölükbaşı da Volkan Konak'ın sahnede fenalaşırken dokunduğu son kişi olduğuna işaret ederek, "Bir yanıyla büyük bir acı ama bir yanıyla büyük bir onur, aynı zamanda da büyük bir sorumluluk. Taşıdığım travmanın başlangıç anı. Hala daha devam eden bir acı. Bir senenin ne zaman geçtiğini hala inanamıyorum, anlayamıyorum. Bizim için çok taze. Sanki dün bu anı yaşamış gibi hissediyorum." diye konuştu.

        Volkan Konak'ın 50 yıllık arkadaşı olduğunu belirten Abdurrahman Yavuz ise "İnsan biriktirdi ömrü boyunca. Bir yıl boyunca mezarı başından ayrılmadık, her gün buradaydık. Türkiye'nin her tarafından, yurt dışından, Kıbrıs'tan herkes akın akın geliyor." dedi.

        Anma töreni için İstanbul'dan geldiğini ifade eden Soner Öztekin de Konak'ın Karadeniz'in parlayan yıldızı olduğunu kaydetti.

        Dualarla sona eren anma programına, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım

        Benzer Haberler

        Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'a, ölüm yıl dönümünde yürüyüşlü anma
        Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'a, ölüm yıl dönümünde yürüyüşlü anma
        Sanatçı Volkan Konak ölümünün 1. yıldönümünde mezarı başında anıldı
        Sanatçı Volkan Konak ölümünün 1. yıldönümünde mezarı başında anıldı
        Of'ta "Bağımlılıkla Mücadele" konulu yarışmada dereceye girenlere ödül veri...
        Of'ta "Bağımlılıkla Mücadele" konulu yarışmada dereceye girenlere ödül veri...
        Şehitlere resimlerini çizerek gösterdikleri vefayı Trabzon'a taşıdılar
        Şehitlere resimlerini çizerek gösterdikleri vefayı Trabzon'a taşıdılar
        Bouchouari: Trabzonspor'da kendimi göstermek istiyorum
        Bouchouari: Trabzonspor'da kendimi göstermek istiyorum
        Judoda 2026 hedefi 200 bin lisanslı sporcuya ulaşmak
        Judoda 2026 hedefi 200 bin lisanslı sporcuya ulaşmak