Trabzonspor, 9 sezon sonra en yüksek puana ulaştı

Süper Lig’de geride kalan 8 haftada 15 puan toplayan Trabzonspor, son 9 sezonun aynı periyotları göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşmış durumda.

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 41 yenerek 15 puana ulaşan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi performansını yakaladı. Bordomavililer, 20102011 sezonunun ilk 8 haftasında 17 puanla ikinci sırada yer aldığı dönemin ardından en yüksek puana ulaşmış durumda. Söz konusu sezonda Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olan Ünal Karaman, bu sezon da Trabzonspor'un elde ettiği başarıda önemli paya sahip.

Karadeniz ekibi, Süper Ligde yakaladığı başarılı performansı UEFA Avrupa Ligi'nde de devam ettirmek için Krasnodar müsabakasında mutlak 3 puan hedefliyor.



Trabzonspor'un son 10 sezonun ilk 8 haftalarında elde ettiği puan durumu şöyle:

201011: 17

201112: 13

201013: 13

201314: 14

201415: 9

201516: 10

201617: 10

201718: 9

201819: 13

201920: 15

TRABZON 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:07

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