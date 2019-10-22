Trabzon’da ortalama konut fiyatlarının 283 bin TL civarında olduğu belirtildi.

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu 'Endeksa.com’un verilerine göre, Trabzon’da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 0.45 oranında değer kazandı. İl genelinde ortalama konut fiyatı 283 bin 610 TL olarak belirlenirken, kiralık konutların birim kira değerinin 6,90 TL olduğu açıklandı. Son 1 yılda konutların en çok değerlendiği ilçeler ise Beşikdüzü, Maçka, Araklı, Sürmene ve Vakfıkebir oldu.

Gelecek 6 ayda ise il genelinde konut fiyatlarının yüzde 1,67 oranında artış kaydedeceği belirtilirken, Trabzon genelinde ortalama değerlerle konut büyüklüğü 158 m2, minimum ve maksimum birim metrekare fiyatları 1.2252.560 TL/m2, konut fiyatı 283.610 TL, geri dönüş süresi 24 yıl ve pazarlama süresi 92 gün.

Konut tipine göre dağılıma bakıldığında ortalama değerlerle 1+1‘lerin brüt alanı 76 m2, birim metrekare fiyatı 2.079 TL, satış fiyatı 158.004 TL, geri dönüş süresi 15 yıl; 2+1‘lerin brüt alanı 110 m2, birim metrekare fiyatı 1.547 TL, satış fiyatı 170.170 TL, geri dönüş süresi 19 yıl; 3+1‘lerin brüt alanı 155 m2, birim metrekare fiyatı 1.789 TL, satış fiyatı 277.295 TL, geri dönüş süresi 25 yıl; 4+1‘lerin ise brüt alanı 205 m2, birim satış fiyatı 2.068 TL, satış fiyatı 423.940 TL, geri dönüş süresi 27 yıl.

Trabzon genelinde kiralık konutların ortalama brüt alanı 140 m2, birim metrekare kirası 6,90 TL. Konut tipine göre dağılıma bakıldığında ortalama değerlerle 1+1‘ler 75 m2, birim metrekare kirası 12,25 TL, kira bedeli 919 TL; 2+1‘ler 110 m2, birim metrekare kirası 7,54 TL, kira bedeli 829 TL; 3+1‘ler 150 m2, birim metrekare kirası 6,53 TL, kira bedeli 980 TL; 4+1‘ler ise 200 m2, birim metrekare kirası 6,86 TL ve kira bedeli 1.372 TL.

Yıllık ortalamalara bakıldığında Eylül 2019 sonu itibarıyla Trabzon‘da konutların en fazla değer kazandığı ilçelerin sırasıyla Beşikdüzü, Maçka, Araklı, Sürmene ve Vakfıkebir olduğu görülüyor. Geri dönüş süreleri dikkate alındığında ise en hızlı kazandıran ilçelerin sırasıyla Çarşıbaşı, Maçka, Ortahisar, Yomra ve Of olduğu belirtiliyor.

TRABZON 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:39

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.