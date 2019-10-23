Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell, bordo-mavili kulübü ziyaret etti

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Cambell, bordomavili kulübü ziyaret ederek teknik direktör Ünal Karaman ile görüştü.

Trabzonspor'da 1998 1999 yılları arasında forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell, UEFA Avrupa Ligi’nde bordomavililerin oynayacağı Krasnodar maçı öncesi kulübü ziyaret etti. Aynı dönemde birlikte forma giydiği Teknik Direktör Ünal Karaman ile görüşen Campbell, anılarını paylaşarak hasret giderdi. Ziyaretin ardından Teknik Direktör Ünal Karaman tarafından Kevin Campbell’e günün anısına forma hediye edildi.

TRABZON 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:38

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.