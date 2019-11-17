Kemal Sunal filmi gerçek oldu; ahşap evi kamyon kasasına monte etti

TRABZON'da yaylada ev yapmak isteyen, ancak yapılaşma yasağına takılan Ömer Birinci (55), yıkım endişesi yaşamamak için yaptırdığı 20 metrekarelik ahşap evi kamyon kasasına monte etti. Yıkım olacağı durumlarda kamyon üzerindeki gecekondusuyla yayladan ayrılıp başka yaylalara yönelen Birinci'nin ilginç yöntemi, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getirdi.

Yeşilçam klasiklerinde belediyenin yıkımdan kurtulmak için gecekondusunu tekerlekli olarak inşa eden vatandaşın hikâyesinin anlatıldığı Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi, Trabzon'da gerçek oldu. Düzköy ilçesinde Ömer Birinci (55), yaylalarda yapılaşma yasağı nedeniyle ev inşa edemeyince ilginç bir çözüm yolu buldu. Birinci, yaptırdığı 20 metrekarelik ahşap evi kamyon kasasına monte etti. Kamyonu da Beypınarı Yaylası'na park etti. Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda, 'İmar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemenin ardından inşa edilen kaçak yapıların yıkımı için yaylaya gelen ekipleri gören Birinci, kamyonunu çalıştırarak yayladan ayrıldı. Birinci, başka bir yaylaya kamyonu park etti.

'FİLMİ GİBİ YAYLALARI DOLAŞACAĞIZ'

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam´ filminden esinlendiğini anlatan Birinci, "Geçen yıl karavanımı buraya koydum, şu anda yıkım kararı geldi. Ben de karavanımı çalıştırdım başka bir yere götürüyorum, oraya kuracağım, orada da yıkım kararı gelirse, başka bir yere taşıyacağım. Kemal Sunal´ın filmi gibi yaylaları dolaşacağız. Yayları çok seviyorum" dedi.

FİLM 1989'DA ÇEKİLDİ

Kartal Tibet´in yönettiği ve senaryosunu Erdoğan Tünaş´ın yazdığı `Gülen Adam´ filmi 1989´da çekildi. Kemal Sunal, Aydan Burhan, Ahmet Sezerel ve Bilge Zobu´nun başrollerini paylaştığı filmin konusu ise şöyle:

Yusuf Şaplak (Kemal Sunal), gülerek doğan ve her olaya gülerek tepki veren bir adamdır. Yusuf´un bu durumu doktorların ilgisini çeker. Herkes onun ağlayacağı olayı beklemektedir. Bu sırada Yusuf hayat şartlarıyla da boğuşur. Ev alacak parası olmadığı için gecekondu yapar, gecekonduyu da belediyenin yıkım ekiplerinden kurtarmak için tekerlekli bir platformun üzerine inşa eder. Film, çekildiği dönemdeki hayat şartlarını, fakirliği, gecekondu yıkımlarını ve bunların karşısında akıllıca düşünen bir adamın başına gelenleri anlatır.

YIKIMLAR SÜRECEK

Öte yandan, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan yaylalarda inşa edilen kaçak yapıların yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında, Düzköy ilçesine bağlı Haçka, Derinoba, Honefter, Alazlı ve Beypınarı yaylalarında toplam 14 kaçak yapının yıkıldığı belirtildi.



TRABZON 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:35

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