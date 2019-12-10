Trabzonspor altyapısıyla parlıyor

Altyapıdan yetiştirdiği oyunculara A takımda şans tanıyarak Türk futboluna yeni isimler kazandıran Trabzonspor´da, bu sezon altyapıdan kadroya dahil edilen toplam 11 genç isim, A takımda forma giyme fırsatı buldu.

Son dönemde altyapısından yetiştirdiği oyuncular ile dikkat çeken ve sezon başında yine altyapısından yetiştirdiği Yusuf Yazıcı´yı 16.5 milyon Euro ve bonuslarla birlikte rekor bir ücrete Fransa´nın Lille kulübüne satan Trabzonspor´da, altyapıdan yeni isimlerin takıma kazandırılması yönünde çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavililerde bu sezon altyapıdan yetişen ve kadroya dahil edilen toplam 11 genç oyuncu A takımda forma giyme şansı buldu.

EN ÇOK SAHADA KALAN UĞURCAN

Trabzonspor´da altyapıdan yetişen oyuncular arasında bu sezon Uğurcan Çakır 20 maçta bin 800 dakika süre alarak en çok sahada kalan isim oldu. Uğurcan´ı 17 maçta bin 487 dakika süre alan Hüseyin Türkmen takip ederken, Abdulkadir Parmak 19 maçta bin 464 dakika, Abdülkadir Ömür 6 maçta 461 dakika, Serkan Asan 5 maçta 361 dakika, Abdurrahim Dursun 4 maçta 308 dakika, Muhammet Akpınar 2 maçta 162 dakika, Kerem Baykuş 1 maçta 89 dakika, Koray Kılınç 3 maçta 48 dakika, Behlül Aydın 1 maçta 32 dakika ve Cafer Tosun 1 maçta 11 dakika sahada kaldı.

BASEL MAÇINDA DA SAHNE GENÇLERİN

Bu arada, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi C Grubu´ndaki son maçında deplasmanda İsviçre´nin Basel takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor´da, ağırlıklı olarak altyapıdan yetişen oyuncuların forma giymesi bekleniyor. Grupta iddiası kalmayan bordo-mavililerde Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Abdulkadir Parmak, Kerem Baykuş, Cafer Tosun, Behlül Aydın, Koray Kılınç ve Muhammet Akpınar gibi genç oyuncuların şans bulabileceği kaydedildi.

YOLCULUK YARIN

Dün yaptığı antrenmanın ardından bugünü izinli geçirecek olan bordo-mavililer, yarın İsviçre´ye giderek müsabakanın oynanacağı St.Jakob-Park Stadyumu´nda yapacağı son antrenmanla Basel maçı hazırlıklarını tamamlayacak.



TRABZON 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:56

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