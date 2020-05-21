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KTÜ eski rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen, Avrasya Üniversitesi’nin akademisyen kadrosuna katıldı

İHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) başhekimlik, dekanlık ve 20042012 yılları arasında rektörlük görevi yapan ve geçtiğimiz Mart ayı içerisinde görev süresini tamamlayarak ayrılan Prof. Dr. İbrahim Özen, Avrasya Üniversitesi'nde yeni görevine başladı.

KTÜ eski rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen, Avrasya Üniversitesi’nin akademisyen kadrosuna katıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) başhekimlik, dekanlık ve 20042012 yılları arasında rektörlük görevi yapan ve geçtiğimiz Mart ayı içerisinde görev süresini tamamlayarak ayrılan Prof. Dr. İbrahim Özen, Avrasya Üniversitesi’nde yeni görevine başladı.
Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, Özen’e yeni görevinde başarılar dileyerek kendisinin üniversitelerine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Yıldız “Akademik kadromuza, alanında söz sahibi değerli isimlerin katılmasıyla daha da zenginleşiyor. Dönem içerisinde birçok akademisyenin kadromuza katılmasını sağladık. Şimdi de şehrimizde uzun yıllar görev yapmış, bölgemizin ve ülkemizin her köşesinde tanınan, Avrasya Üniversitesi’nin akademik olarak büyümesine büyük katkı sağlayacağına yürekten inandığım, önemli çalışmalara imza atmış Prof. Dr. İbrahim Özen hocamızın üniversitemizde göreve başlamasını sağladık. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Öğrencilerimiz ve üniversite için büyük bir kazanım olacağını düşünüyorum” dedi.

İbrahim Özen kimdir?
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Uzmanlık alanı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon. Van Askeri Hastanesi’nde yedek subay olarak görev yapan İbrahim Özen, daha sonra Mardin Devlet Hastanesi’nde çalıştı, oradan da KTÜ’ye geldi. 1987’de Yardımcı Doçent, 1991’de Doçent ve 1997’de de Profesör olan Özen, KTÜ Tıp Fakültesi'nde Anabilim Dalı Başkanlığı, Hastane Başhekim Yardımcılığı, Başhekimlik, Tıp Fakültesi Dekanlığı yaptı. Türkay Tüdeş’in rektörlük süresinin bitimi sonrası yapılan seçimden ilk sırada çıktı ve Ahmet Necdet Sezer tarafından 2004 yılında rektörlüğe atandı. Bir sonraki seçimde de ilk sırada çıkan ve atanan Özen, 2012 yılında rektörlüğü Prof. Dr. Süleyman Baykal’a devretti. Özen çok sayıda dernek, vakıfta başkan ve yöneticilik yaptı.

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