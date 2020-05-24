Trabzonspor'un yabancılarından bayram kutlaması

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Trabzonspor'un yabancı oyuncuları kendilerine ait sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladılar.

Trabzonspor'da takım kaptanı Jose Sosa olmak üzere yabancı oyuncular Türkiye'nin Ramazan Bayramını kutladı. Bordomavili kulübün kendi sosyal medya hesabından 'Ramazan Bayramınız Mübarek olsun' mesajını paylaşırken, Karadeniz ekibinin oyuncuları ise kendilerine ait sosyal medya hesaplarından bayram tebrikleri için paylaşımlarda bulundular. Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme ise cami fotoğrafına "Hayırlı Bayramlar" yazdı.

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