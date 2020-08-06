Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

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Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon),(DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde, sürücüsünün

kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam, ilçeye bağlı Ovalı Mahallesi´nde meydana geldi. Nedim Hayri yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Şarampoldeki bir evin bahçesinde bulunan odunlara çarparak duran otomobildeki

4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sürmene ve Araklı Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

2020-08-06 10:58:28



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