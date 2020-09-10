Fenerbahçe, Trabzon'da

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Trabzon'a geldi.

Sarılacivertli kafile Süper Lig'in ilk haftasında 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Çaykur Didi Stadyumunda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için Trabzon'a geldi. Özel bir uçak ile saat 19.45 sıralarında Trabzon'a inen Fenerbahçe kafilesi geniş güvenlik önlemleri kara yolu ile Rize'ye hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.