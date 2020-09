Trabzon’da uzaktan eğitim çalışmaları Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş: “Mesleki çalışma döneminde 12 bin 226 öğretmenimize dijital okur yazarlık eğitimleri verildi" "Uzaktan eğitimlerin sekteye uğramaması adına canlı ders uygulamalarında yapılması gerekenler öğretmenlerimize anlatıldı”

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Trabzon’da uzaktan eğitim çalışmaları hakkında bilgi vererek mesleki çalışma döneminde 12 bin 226 öğretmene dijital okur yazarlık eğitimi verildiğini söyledi.

İlk etapta uzaktan eğitimle başlayan akademi çalışmaların salgın sürecinden sonra yüz yüze eğitimlerle devam edeceğini belirten Aktaş, 3 Eylül 2020 tarihinde açılan 8 ve 12. Sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze destekleme ve yetiştirme kurslarının devam ettiğini belirtti.

Aktaş, “Mesleki çalışma döneminde 12 bin 226 öğretmenimize dijital okur yazarlık eğitimleri verildi. Uzaktan eğitimlerin sekteye uğramaması adına canlı ders uygulamalarında yapılması gerekenler öğretmenlerimize anlatıldı. Öğretmenlerimizin gelişimlerine katkı sunma amacıyla müdürlüğümüz bünyesinde 'Trabzon Öğretmen Akademisi' kuruldu. İlk etapta uzaktan eğitimle başlayan akademi çalışmalarımız salgın sürecinden sonra yüz yüze eğitimlerle devam edecektir. 3 Eylül 2020 tarihinde açılan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize yönelik yüz yüze destekleme ve yetiştirme kurslarımız devam etmektedir. 12. Sınıf öğrencilerimizin bir kısmı bu süreçte pansiyonlarda konaklamaktadır. Tüm tedbirler alınarak kurslar verimli bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca mezun öğrencilerimize yönelik halk eğitim merkezlerimizde kursların açılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır” dedi.



"Taşımalı eğitim için tüm planlar yapıldı"

“Taşıma yoluyla gelen öğrencilerimizin de taşıma planlamaları yapılmıştır” diyen Aktaş, “21 Eylül 2020 tarihi itibariyle okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerimiz için her öğrencinin okuluna haftada bir gün geleceği şekilde planlamalar yapılmıştır. Taşıma yoluyla gelen öğrencilerimizin de taşıma planlamaları yapılmıştır. İlk hafta uyum haftası olarak uygulanacaktır. İkinci hafta aynı öğrenciler haftada iki gün okula gelerek yüz yüze eğitim göreceklerdir. 12 Ekim 2020 tarihine kadar yüz yüze eğitim sadece okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilere yönelik yapılacaktır. Bu süreci başarı ile tamamlarsak bilim kurulunun görüşleri doğrultusunda farklı sınıf düzeylerinde de yüz yüze eğitime geçilecektir. Bağlı oldukları genel müdürlükler dikkate alınarak tüm türdeki okulkurum müdürlerimiz ile toplantılar yapılarak okul bazlı değerlendirmeler yapıldı. Her okulun ihtiyaçları belirlenerek giderilmeye çalışıldı” diye konuştu.



“EBA Destek Noktaları oluşturuldu”

Uzaktan erişim sorunu olan öğrenciler için EBA Destek Noktaları oluşturulduğunu ifade eden Aktaş, “Uzaktan erişim sorunu olan öğrencilerimiz için EBA Destek Noktaları oluşturuldu. EBA Destek Noktaları 83 okulumuzda 809 bilgisayar ile öğrencilerimize hizmet verecektir. Okul, ilçe ve il zümre toplantıları yapılarak 21 Eylül tarihine kadar yapılacak olan telafi eğitimlerinin konu ve kazanımları Talim Terbiye Kurulunun açıklamaları doğrultusunda planlandı. Bu kazanımlar doğrultusunda okullarımızda gerek EBA gerek farklı platformlar kullanılarak canlı ders uygulamaları devam etmektedir. Yaşamış olduğumuz süreç içerisinde öğrencilerimizin okuma yazma kültürünü geliştirmek amacıyla çeşitli günlük, hikaye, şiir yazma yarışmaları düzenlenerek dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Ayrıca tüm eserler kitap haline getirildi” şeklinde konuştu.



“Ders kitaplarının tüm öğrencilerimize dağıtımı sağlandı”

Ders kitaplarının tüm öğrencilere dağıtımı sağlandığını kaydeden Aktaş, “İlimizde 2020 LGS ve YKS Sınav sonuçları ve yerleştirmeler. Ülkemiz ortalamasının oldukça üzerindedir başarı ivmemiz her yıl artmaktadır. Türkiye başarı sıralamasında yüzde 3 lük dilimde bulunan öğrenci il başarı sıralamasında yüzde 5 lik dilimde kendine yer bulabilmektedir. Bu da ilimizdeki LGS başarısının ülkemiz ortalamasına göre ne kadar yüksek olduğunun nicel bir örneğidir” dedi.



Hijyen çalışmaları

Hijyen çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Aktaş, “Tüm okullarımıza ihtiyaçlar belirlenerek ateş ölçer, dezenfektan ve el antiseptiği tedariği ile ilgili çalışmalar yapılarak okullarımızın çoğunun tedarik süreci tamamlandı. 21 Eylül’e kadar tüm okullarımızın bu anlamda ihtiyacı giderilmiş olacaktır. Servis araçlarında dikkat edilmesi gereken hususlar noktasında araç şoförlerimize ilçeler bazlı eğitimler planlandı ve eğitimlere başlandı. Bu konuda devam eden bir videolu anlatım çalışmamız bulunmakta olup tamamlandığında tüm veli ve öğrencilerimizle paylaşılacaktır. Temiz okul çalışmaları yapılarak okulların hazırlık süreçleri titizlikle takip edilmektedir” diye konuştu.

