Trabzonspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Selçuk BAŞAR-Nurullah CABRİ/TRABZON (DHA) -Trabzonspor, Süper Lig'in 2´nci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Ekuban, hasta olan Yusuf Sarı katılmadı. Hosseini ile Pereira ise takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı.
Bordo-mavili futbolcular antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik çalışma yaptı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR/Nurullah CABRİ
2020-09-16 12:40:30
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