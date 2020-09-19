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Trabzon’daki DHKP/C davasında ilk duruşma görüldü Yaşamına son veren Grup Yorum üyesi Helin Böke ile çekilen fotoğraf, öldürülen THKP-C’li Mahir Çayan paylaşımları, örgütsel dokümanları içeren ‘SD hafıza kartı’ ile ilgili sorulara cevap arandı

İHA

Trabzon’daki DHKP/C davasında ilk duruşma görüldü Yaşamına son veren Grup Yorum üyesi Helin Böke ile çekilen fotoğraf, öldürülen THKP-C’li Mahir Çayan paylaşımları, örgütsel dokümanları içeren ‘SD hafıza kartı’ ile ilgili sorulara cevap arandı

Trabzon’da geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirilen DHKP/C operasyonunda haklarında işlem yapılan biri tutuklu 5 kişinin yargılanmasına başlandı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirdiği operasyon sonucu gözaltına alınan ve çıkarıldığı Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan R.S. ile tutuksuz yargılanan Z.B., G.N., S.P. ve O.K.Y.’nin yargılanmalarına başlandı.
Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde, sanıklardan Z.B., G.N., S.P. ve O.K.Y. ve avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, R.S. tutuklu bulunduğu Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) salonu boş olmadığı için duruşmaya bağlanamadı. R.S.’nin avukatı ise salondaki yerini aldı.

Örgüt üyeleri ile fotoğraflar
Haklarında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası” yapmak suçlarından açılan davada yargılanan Z.B., G.N., S.P. ve O.K.Y.’ye, mahkeme başkanı, öldürülen DHKPC lideri Mahir Çayan’ın fotoğraflarının sosyal medya hesaplarından paylaşılması, örgüte ait sözde amblemi içeren armanın evde bulundurulması, hapishanedeyken açlık grevine girerek yaşamına son veren Grup Yorum üyesi Helin Böke ile fotoğraflarının olması, sosyal medya hesabından kuru sıkı tabanca paylaşarak çeşitli mesajlar vermeye çalışılması ve polisin eve yaptığı baskın sırasında ele geçirilen ‘sd hafıza kartı’ ve örgütsel dokümanlarla alakalı olarak sanıklara sorular yöneltti. Duruşmaya katılamayan sanık R.S. hakkındaki iddialara ise avukatı yanıt verdi.

SD hafıza kartları ele verdi
Trabzon Üniversitesi (TÜ) Özel Öğretim Öğretmenliği bölümü öğrencisi olan R.S.’ye ait olan ‘SD hafıza kartları’ ve içinden çıkan örgütsel verilere yönelik mahkeme başkanının sorusuna, avukatı, R.S.’nin hafıza kartını ikinci el olarak satın aldığını, verilerin kendisine ait olmadığını ve önceki sahibine ait olabileceğini iddia etti. SD hafıza kartı nereden ve kimden aldığına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.
Mahkeme başkanının sanık ve avukatlarını dinlemesinin ardından, Cumhuriyet savcısı, R.S.’nin tutukluluk halinin devamını, Z.B., G.N., S.P. ve O.K.Y. hakkındaki ikametlerine en yakın kolluk birimine giderek attıkları imza tedbirinin kaldırılmasını, sanıkların yurt dışına çıkış yasağı yönünden adli kontrol tedbirinin ise devamının kamu adına mütalaasını istedi.
Mahkeme başkanı, R.S.’nin tutukluluk halinin devamına, Z.B., G.N., S.P. ve O.K.Y. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinden imzanın kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar vererek duruşmayı 27 Kasım 2020’ye erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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