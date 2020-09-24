Anders Trondsen ameliyat oldu

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Sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç’te bulunan Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen bugün Oslo’da atroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirildi.

Bordomavili takımın yeni transferi Trondsen, bugün ameliyat oldu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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