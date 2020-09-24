Trabzonspor, Diabate'yi Trabzon'a getirdi

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Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Leicester Cityli Malili 24 yaşındaki kanat oyuncusu Fousseni Diabate, Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı'na saat 22.00'de inen Malili oyuncu bordomavili kulübün yetkilileri tarafından karşılandı. Diabate, daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Bordomavililerin, 24 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

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