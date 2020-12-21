Karadenizli sanatçı Hüseyin Aydın, hayatını kaybetti

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA)KARADENİZLİ sanatçı Hüseyin Aydın (49), İstanbul´da beyin tümörü tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Karadeniz müziğinin sevilen ses sanatçısı Hüseyin Aydın, yaklaşık 1 yıldır beynindeki rahatsızlık nedeniyle İstanbul´da tedavi görüyordu. Trabzon´un Şalpazarı ilçesine bağlı Doğancı Mahallesi´nden olan sanatçı, İstanbul´da tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Bir süre önce beyin tümöründen ameliyat olan ve yörede `Çayan Hüseyin´ olarak tanınan sanatçının ölümü, sanat camiası, ailesi ve sevenlerini hüzne boğdu.
Evli ve 3 çocuk babası Aydın´ın cenazesi, İstanbul´dan Trabzon´a getirilerek Şalpazarı ilçesinde yarın toprağa verilecek. Yörede atma türkülerinin yanı sıra yayla şenliklerinin vazgeçilmez sanatçısı olan Aydın, seslendirdiği `otantik kaydeler´le tanınıyordu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon İnan KALYONCU
2020-12-21 13:14:29
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