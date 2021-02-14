Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, Trabzon'da düzenlendi



Selay SAYKAL / TRABZON (DHA) Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, Trabzon´un 1900 rakımlı Haldizen Yaylası´nda düzenlendi. Kentte ilk kez düzenlenen şampiyonaya, Türkiye´nin çeşitli şehirlerinden gelen sporcular ve doğaseverler ilgi gösterdi.

2021 yılı Türkiye Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Şampiyonası, Trabzon´un Çaykara ilçesinde 1900 rakımlı Haldizen Yaylası´nda düzenlendi. Türkiye´nin çeşitli şehirlerinden gelen sporcular 7 ayrı kategoride yarışarak hünerlerini sergiledi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Trabzon Üniversitesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu´nun organizasyonuyla gerçekleşen şampiyonada dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Trabzon´da ilk kez düzenlenen şampiyonanın ödül töreninde konuşan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, "Bu şampiyona ülkemizdeki en önemli faaliyetlerden biridir. Şampiyona sonucunda milli takım sporcularının belirlenmesi de bizim için önem taşımaktadır. Özellikle bu bölge dağ kayağı açısından çok önemlidir. Sporcuların yetiştirilmesi, yine doğa sporları açısından doğa turizmine de önemli bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Özellikle Haldızen ve Doğu Karadeniz´de bulunan bu bölgede kaymak için uygun alanlar karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı ilk defa böyle bir yarışma düzenlemiş olduk. Umarız burada dağ kayağı artık yapılan çalışmalarla daha da gelişerek istediği yere gelecektir" dedi.

BAŞKAN ZORLUOĞLU´NA TEŞEKKÜR ETTİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu´na da ayrıca teşekkür eden Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Başar, "Genç sporcularımız Başkanımız Murat Zorluoğlu sayesinde buradan mutlu ayrılıyorlar. İlk defa bu bölgede yapılan etkinlikte bizleri yalnız bırakmadılar. Destek verdiler. Kendisine özellikle yürekten teşekkür etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye giren sporcular ve kategorileri şu şekilde;

BÜYÜK ERKEKLER

1. Ali Osma

2. Emirhan Koç

3. Miraç Gülrak

BÜYÜK KADINLAR

1. Yeliz Esen

2. Gülşah Burcu Akpınar

3. Dilara Yılmaz

U20 ERKEKLER

1. Dorukan Kömür

2. Ertuğrul Kaan

3. Vahit Arıklı

U18 ERKEKLER

1. Emirhan Karslı

2. Emircan Akpınar

3. Ahmet Uçgun

U16 ERKEKLER

1. Emirhan Kars

2. Batuhan Tayyar Kamçı

3. Ahmet Tuğrul

U18 KADINLAR

1. Ceren Ziyalar

2. Sultan Dolunay

3. Sıla Demir

U16 KADINLAR

1. Sueda Sultan Evci

2. Aleyna Gümüş

3. Rana Tandoğan

Kıyasıya mücadelenin sergilendiği şampiyonada dereceye giren sporcular madalya ve kupayla ödüllendirildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Çaykara Selay SAYKAL

2021-02-14 18:32:08



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