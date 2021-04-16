Trabzonspor, 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -Süper Lig´in 35´inci haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor´u konuk edecek olan Trabzonspor, 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi ve çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Süper Lig´de çıktığı son üç maçtan da beraberlikle ayrılan ve üst sıralarda rakiplerinin de puan kaybetmesiyle önemli fırsatları değerlendiremeyen Trabzonspor, yarın sahasında Atakaş Hatayspor´u konuk edecek. Bordo-mavililer, bu maçı kazanıp hem galibiyet özlemine son vermeyi hem de ligde yenden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Medical Park Stadyumu´nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
EKSİKLER DÖNÜYOR, 11´DE DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR
Trabzonspor´da Afobe ile Yunus´un sakatlığı bulunurken, savunma oyuncusu Hugo da kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Dün yapılan antrenmanda yer almayan ve tedavisi devam eden Ekuban´ın durumu ise yapılacak son değerlendirmenin ardından netlik kazanacak. Uzun süreli sakatlığının ardından henüz tam hazır hale gelmeyen ancak takımla çalışan Abdülkadir Ömür ile Afobe ise Avcı´nın tercihine göre kadroda yer alabilir. Sakatlığının ardından takıma dönen Kamil Ahmet´in kadroda olması, Nwakaeme´nin ise yarınki maçta ilk 11´de forma giymesi bekleniyor. Ayrıca Çaykur Rizespor karşılaşmasında sonradan oyuna giren Berat´ın yanı sıra cezalı Hugo´nun yerine de Hosseini´nin ilk 11´de forma giymeleri bekleniyor.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin muhtemel 11´i şöyle: UğurcanHüseyin, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Berat, Yusuf, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny
SAKAT: Trondsen, Yunus, (Ekuban belirsiz)
CEZALI: HugoDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-16 10:18:08
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