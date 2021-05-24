Hekimoğlu Trabzon - Kocaelispor maçına taraftar rötarı

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TOLGA SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Misli.com 2'nci Lig Play-Off yarı final rövanş karşılaşmasında Hekimoğlu Trabzonspor sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısı tribünlerde kontenjandan fazla sayıda taraftar olması sebebiyle 22 dakikalık gecikmeyle başladı.

Karşılaşmanın gözlemcisi taraftarların dışarı çıkarılmasını, aksi takdirde maçın başlatılmayacağını kulüp yetkililerine iletti. Taraftarların stadyum dışına alınmasının ardından mücadelenin ikinci yarısının başlama düdüğü çaldı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-05-24 17:31:53



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