Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

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Mardin’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Uzman çavuş Mustafa Demirbaş, memleketi Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Aksu Mahallesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde bulunan 1 çocuk babası Mustafa Demirbaş (29) hayatını kaybetti. Demirbaş'ın cenazesi memleketi Şalpazarı ilçesine bağlı Geyikli Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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