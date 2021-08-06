Doğu Karadeniz Bölgesinde en yüksek hava sıcaklığı 60 yıl önce 43 derece olarak Artvin’de ölçüldü

Çoğu bölgelerimizde bugünlerde bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olurken, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık 60 yıl önce Artvin'de yaşandı.

Doğu Karadeniz Bölgesinde Meteoroloji verilere göre en sıcak hava sıcaklığı 1982 yılında 43 derece ile Artvin ili ölçülürken, en düşük hava sıcaklığı ise 1985 yılında eksi 25.7 derece ile Gümüşhane ilinde oldu.

Trabzon’da en son en yüksek hava sıcaklığı 29 Ağustos 1947 yılında 38.2 derece ile ölçülürken en düşük hava sıcaklığı ise eksi 7.4 derece ile 14 Ocak 1950 tarihinde gerçekleşti. son 74 yılda en yüksek hava sıcaklığı 38.2 derece ile 1947 yılında yaşandı.

Bölgede Artvin ilinde en yüksek sıcaklık 18 Ağustos 1961 tarihinde 43 derece olarak ölçülürken en düşük hava sıcaklığı ise 14 Ocak 1950 tarihinde eksi 16.1 derece olarak belirlendi. Rize’de en yüksek hava sıcaklığı 38.2 derece ile 21 Mayıs 1980 tarihinde yaşanırken en düşük hava sıcaklığı eksi 7 derece olarak 19 Mart 1963 tarihinde yaşandı. Giresun’da ise 4 Ekim 1952 tarihinde en yüksek hava sıcaklığı 37.3 derece olarak kayıtlara geçerken, en düşük hava sıcaklığı ise 6 Şubat 1960 tarihinde eksi 9.8 derece ile gerçekleşti.

Gümüşhane’de en yüksek hava sıcaklığı 41.1 derece ile 30 Temmuz 2017 tarihinde belirlenirken, en düşük hava sıcaklığı ise 22 Şubat 1985 tarihinde eksi 25.7 olarak tespit edildi.

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