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Her yıl bu zamanlar tezgâhlarda yerini alırdı şimdi ise... Havalar yağmurlu geçmesine rağmen Trabzon açıklarında şu sıralar pek görülmeyen çingene palamudu balıkçıları üzdü Balıkçılar uzun yıllardan beri böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirtirken, palamudun, olmayışı hamsi için umutlarını arttırdı

İHA

Halk arasında 'çingene palamudu' olarak nitelendirilen küçük boydaki palamutlar şu sıralarda ne küçük balıkçı ağlarında, ne de tezgâhlarda henüz kendini göstermedi.

Her yıl bu zamanlar tezgâhlarda yerini alırdı şimdi ise... Havalar yağmurlu geçmesine rağmen Trabzon açıklarında şu sıralar pek görülmeyen çingene palamudu balıkçıları üzdü Balıkçılar uzun yıllardan beri böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirtirken, palamudun, olmayışı hamsi için umutlarını arttırdı

Halk arasında ‘çingene palamudu’ olarak nitelendirilen küçük boydaki palamutlar şu sıralarda ne küçük balıkçı ağlarında, ne de tezgâhlarda henüz kendini göstermedi.
Palamudun yağmuru sevmesi, havalarında yağmurlu olmasına rağmen şu sıralar Trabzon açıklarında çingene palamudunun pek görülmediğini belirten balıkçılar bu durumun kendilerini üzdüğünü ancak hamsi için umutlandırdığını söylediler.
Her yıl özellikle Ağustos ayının başlarında çingene palamudunun görüldüğünü şu ana kadar ise pek görülmediğini belirten balıkçılardan Yakup Bektaşoğlu yaklaşık 30 yıldır ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
Bektaşoğlu, “Her yıl bu zamanlar çingene palamudu görülürdü ancak bugünlerde pek görülmedi. Havalar yağmurlu geçmesine rağmen böyle olmasına bizde şaşırdık. Bu zamanlar çingene palamudu az da olsa görünürdü şu anda görünmedi. Yaklaşık 3040 yıldır bu sektördeyim ilk kez bu sene görünmedi biz de şaşırdık.Yeni sezondan umutlarımız var şu anda palamudun görünürde olması gerekirdi. Artık ilerleyen günleri bakacağız. Şu anda mezgit 3040 TL arası, istavrit 4050 TL arası barbun 2530 TL arası somon 50 TL, levrek 5060 TL arası. Fiyatlar geçmiş günlere nazaran biraz daha düştü diyebiliriz. Şu anda bol geliyor fiyatlar bu nedenle geriledi. Bu sezon özellikle barbun bol geldi. Bu kadar çeşidimizin arasında bir tek palamut görülmedi” dedi.

"Palamudun olmayışı hamsi için umutlarımızı artırdı"
Balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz da palamudun görülmeyişi hamsi için umutlarını artırdığını belirterek “Bu sene ne hikmetse çingene palamudunu hiç göremedik. Palamut yağmurlu havayı sever havalar da çok yağışlı geçmesine rağmen neden böyle oldu bilmiyorum. Genelde Ağustos ayının başlarında çingene palamudu görülürdü şu ana kadar göremedik. Yeni sezonda hamsiden umutluyum. Çünkü bu sene palamudu görmediğimiz için hamside umudumuz arttı. Yaklaşık 10 gün önce mezgit 100 TL’yi görmüştü şimdi 3035 TL, barbun 25 TL. Balık bu sıralar biraz bolladı” diye konuştu.
Balıkçı esnaflarından Serdar Korkmaz ise çingene palamudunun normalde Temmuz aylarında görülmeye başladığını ifade ederek “Palamut bu sene biraz geç kaldı. Eylül ayında çıkabilir hiç belli olmaz. Normalde çingene palamudu Temmuz ayının ortalarında çıkması lazım. Bu sene biraz geç kaldı. Bazı yıllarda Eylül ayında çıkmaya başlar. Uzun bir dönemdir böyle olduğunu pek hatırlamıyorum bu sene palamut biraz geç kaldı. Yeni sezon için şuanda görüntü pek yok. Şu anda mezgit, barbun ve kültür balıkları var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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