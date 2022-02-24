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Trabzon’da kurtuluş coşkusu Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

İHA

Trabzon’da kurtuluş coşkusu Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.
15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı’nda başlayan etkinlikler kapsamında Atatürk heykeline Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Garnizon Komutanı Albay Erdem Canpolat tarafından çelenk konuldu. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Albay Erdem Canpolat, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, gaziler ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı’nda ki programın ardından protokol ve vatandaşlar 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde düzenlediği programa katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “İstiklal Harbinin muazzez ve mukaddes hatıralarını hürmetle yâd ediyor; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kanlarıyla yoğurdukları vatan toprağında ebedi uykularına dalmış ecdadı rahmet ve minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum. Trabzon’un, istiklal harbi tarihimizde çok önemli bir mevkii vardır. Zira bu hayat memat mücadelesinin ruhunu teşkil eden silah ve cephanenin büyük bir bölümü, Trabzon yolu ile cepheye nakledilmiştir. Batı cephesi kurulur kurulmaz yurdu müdafaa eden ordu, topunu tüfeğini Trabzon yolundan beklemiş, denizden yapılan bu zahmetli nakliyat boşalma iskelelerinde kağnılara, katırlara ve develere yüklenerek bozkırların ötesine taşınmıştır” dedi.

“Şerefle hatırlanacak sayfa açıldı”
Trabzon halkının kurtuluş yıllarında da fedakârca tarihi rolünü üstlendiğini ve 104 yıl önce bugün Türkiye’nin geleceğinde şerefle hatırlanacak bir sayfa açtığını belirten Zorluoğlu, “Trabzon’un yiğit ve cesur delikanlıları ordunun muhtelif sınıflarında nefer olarak düşmanla kahramanca çarpışmış, Trabzon alayı istiklal harbimizin en çetin savaşlarında kahramanlıklarıyla temayüz etmiştir. Bu millet büyük mücadeleler vererek bugünlere gelmiş bir millettir. Bugün bu salondaki kurtuluş ruhu aynı zamanda Malazgirt, Sakarya, Çanakkale ve Dumlupınar ruhudur. Bu ruh zeybeklerin, halayların, barların ve horonların ruhudur. Bu ruh, 19 Mayıs ruhudur. Bu ruh, 15 Temmuz ruhudur. Ne mutlu bize ki, bu birliktelik ruhu yurdun her bir zerresini yüzyıllardır kuşatmıştır ve inanıyorum ki sonsuza dek kuşatmaya da devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Projenin ve yatırımın aynı anda başlatıldığı bir başka belediye dönemi bulmak zordur”
Trabzon’u her alanda daha da geliştirmek ve kalkındırmak için çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Gururla ve iddiayla bir kez daha ifade etmek isterim ki Trabzon tarihinde yerel yönetim hizmetleri bakımından bu kadar çok yerel projenin ve yatırımın aynı anda başlatıldığı bir başka belediye dönemi bulmak zordur. Ganita’dan, Beşirli’ye ve oradan da Akçaabat’a kadar yepyeni bir sahil düzenlemesi için yatırımlarımız hızla devam ediyor. Yalıncak sahil düzenlemesi bitti ve çok beğenildi. GanitaFaroz çok daha muhteşem bir proje. İnşallah 2023’ün sonuna kadar Çömlekçi’de kentsel dönüşümü tamamlanmış yepyeni bir mahalleyi şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Ulaşım master planı
Ulaşım meselesinin çözümü için yeni yollar, tüneller, viyadükler, otoparklar yapıldığını vurgulayan Zorluoğlu, “Şehrimize yakışan yeni otogar inşaatımız devam ediyor. Çok uzun bir süredir konuşulan dolmuş dönüşümü büyük oranda tamamlandı. Ve yine uzun zaman hep sözü edilen ama hayata geçirilemeyen ulaşım master planını da geçtiğimiz günlerde tamamladık. Kırsal ve kentsel alanlarımızdaki yol, içme suyu, kanalizasyon ve katı atık bertaraf meselelerinin çözümü için projeler ürettik, yatırımlar yaptık. Yine Şalpazarı’ndan, Beşikdüzü’nden, Akçaabat’a; Arsin Santa’dan Sürmene Araklıya; Of ve Hayrata kadar TİSKİ genel müdürlüğümüz projelerini yürütüyor” dedi.

“Altyapı sorunu olmayacak”
Başkan Zorluoğlu, Ortahisar ilçesinde Trabzon tarihinin en kapsamlı altyapı çalışmasını başlattıklarını söyleyerek, “2023 yılı sonunda çalışmalar tamamlandığında Trabzon’un en az 5060 yıl daha altyapı sorunu olmayacak. Proje kapsamında şu ana kadar Ortahisar’da 565 km’lik içme suyu hattının 200 km’sini yeniledik. 12 km kanalizasyon, 18 km yağmursuyu hattı, 140 km fiberoptik hat ve 12 km doğalgaz gerçekleştirdik. Altyapıdan sonra şimdi üstyapıyı da yeniliyoruz. İşte Uzun Sokak, Maraş, Kunduracılar, Cumhuriyet ve Gazipaşa caddeleri, Beşirli, Kalkınma Mahallelerinde yaptığımız yeni cadde düzenlemeleri tamamen elden geçti. Şehrimizin güzelliğine güzellik katacak yeni millet bahçeleri, meydanlar, ışıklandırmalar, sokak sağlıklaştırmaları ve cadde düzenlemeleri üzerinde duruyoruz. Meydan’dan sonra şimdi sıra Uzun Sokak ve Maraş Caddesi’nde. Son baharda Uzun Sokak ve Maraş caddesinde ki tabela kirliliğini ortadan kaldıracağız. Avrasya Pazarı, Bilim Merkezi ve Kuyumcu Kent yatırımlarıyla Pazarkapı’da Selahattin Camimizin etrafını yepyeni bir yaşam alanı olarak şehrimizin istifadesine sunuyoruz. Engelsiz yaşam akademisi, engelli araç atölyesi ve engelsiz taksi gibi hizmetlerimizle engelli kardeşlerimize; kadın yaşam ve istihdam merkezi gibi projelerimizle kadınlarımıza; millet kıraathaneleri, sporda performans ve yetenek merkezi, üniversite hazırlık kursları projelerimizle de gençlerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergiliyoruz” şeklinde konuştu.

“Trabzon’a yakışır şekilde kutluyoruz”
Bu yılki kurtuluş programını geçen sene olduğu gibi kapsamlı ve halkın hoşuna gidecek pek çok etkinlik içerecek şekilde hazırladıklarını dile getiren Başkan Zorluoğlu “Konserler, gösteriler, sergiler, konferanslar, kurtuluş turnuvaları, özel radyo programları ile kurtuluşun 104. yılına yakışır dolu dolu bir haftayı geride bıraktık. Ulusal ve uluslararası düzeyde büyük bir katılımla gerçekleştirdiğimiz 42. uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’na ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bildiğiniz üzere ülkemiz su kaynakları bakımından kendi kendine yetebilen ülkeler kategorisinden çıkarak, su kıtlığı çeken ülkeler kategorisine girmiştir. Yapılan tüm araştırmalar, kişisel su tasarrufu ve toplumsal hassasiyetle kuraklığın hasarını ciddi anlamda azaltabileceğimizi göstermektedir. Bu noktada tehlikenin farkında olmak çok önemlidir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak çok yüksek bir çevreci hassasiyetle çalışıyor ve iklim değişikliğine bağlı yaşanan ve yaşanması muhtemel olumsuz senaryolara karşı mücadele ediyoruz. Bu anlamda farkındalık projelerini çok önemsiyoruz. Tam da bu anlayışla 42. Yarı Maratonu’nu, iklim değişikliği konusunda farkındalığı artırmak ve kişisel su tasarrufunun önemine dikkat çekmek amacıyla koştuk. Bu akşam değerli sanatçımız Cengiz Özkan’ın bir konseri olacak. Tüm türküseveleri de buradan konsere davet emiş olalım. Bu duygularla Trabzon’umuzun işgalden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü tekrar kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Tarihi video gösterildi
Başkan Zorluoğlu’nun konuşmasının ardından ise 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul öğrencileri tarafından hazırlanan ve Trabzon’un Kurtuluş savaşı yıllarına ait tarihi videolarının gösterildiği bir video gösterildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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