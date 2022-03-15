Trabzon’da kar tatili 8 ilçede devam ediyor

Trabzon'da kar tatili valilik kararı ile 8 ilçede devam ediyor.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle ilimize bağlı Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizde tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında eğitim öğretime 16.03.2022 Çarşamba günü bir gün ara verilmesine; ayrıca engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise aynı gün sadece taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

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