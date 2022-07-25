Trabzon'da teleferiğin çarptığı kadın öldü

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Yaşar FALCI/HAYRAT (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Hayrat ilçesinde ilkel teleferiğin çarptığı Hülya Cin (44), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hasat için Samsun'dan Hayrat'a gelen Hülya Cin, sarp arazide toplanıp, kabinine yüklenen çayları indirmek için 'varangel' olarak da bilinen ilkel teleferiği beklemeye başladı. Gönderilen teleferik, aniden hızlandı, demir aksamı Hülya Cin'e çarptı. Başından yaralanan Hülya Cin, olay yerinde hayatını kaybetti. Cin'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Samsun'a gönderilecek.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Hayrat Yaşar FALCI

2022-07-25 14:38:08



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