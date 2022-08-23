Trabzonspor, Kopenhag rövanşına hazır

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanşında yarın sahasında karşılaşacağı Kopenhag maçı hazırlıklarını tamamladı.

Şampiyonlar Ligi´nde gruplara kalmayı hedefleyen Trabzonspor, play-off turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında oynayacağı Kopenhag maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son taktik çalışmasını yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olan idmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçında kasık sakatlığı yaşayan Bakasetas yer aldı. Sakatlıkları süren Marek Hamsik, Serkan Asan, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Bruno Peres idmana katılmadı.

Trabzonspor, rakibi Kopenhag ile yarın akşam saat 22.00´de Akyazı Stadyumu´nda karşılaşacak

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-08-23 22:52:32



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