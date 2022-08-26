Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi´ne veda eden Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´de oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag karşısında aldığı skorlar sonucunda Şampiyonlar Ligi hayalini geride bırakarak gözünü yeniden Süper Lig´e çevirdi. Spor Toto Süper Lig´in 4´üncü haftasında Galatasaray´ı ağırlamaya hazırlanan bordo-mavililer, müsabakanın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 19.00´da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idman yapan oyuncular 2 grup halinde çalıştı. Kopenhag maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular koordinasyon, core, rondo ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

BAKASETAS İDMANA KATILMADI

Çift kale maç ile sona eren antrenmana dün oynanan Kopenhag maçında forma giyen Bakasetas ağrıları olduğu gerekçesiyle katılmadı. Bordo-mavililerde tedavileri süren Marek Hamsik, Edin Visca, Bruno Peres, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen de idmanda yer almadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı 1 günlük iznin ardından 28 Ağustos Pazar günü oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını cumartesi günü tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-08-25 23:43:38



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