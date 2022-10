Trabzonspor - Monaco maçının ardından

Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON,(DHA) UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fransız ekibi Monaco'yu 4-0 mağlup etti. Tabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Monaco Teknik Direktörü Philippe Clement, maç sonu açıklamalarda bulundu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bütün arzum isteğim Trabzonspor´un Avrupa´da devam edebilmesi. Şu an yarış kafa kafaya. Bu maç kırılma anı mı, yoksa harekete geçme hali mi derseniz, her ikisini de kullanabiliriz. Sarı ışıkta vitesi yükselttik" dedi.

Grupta önemli avantaj sağlayan karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı, rakipleri Monaco´nun Avrupa´nın en iyi takımlarından birisi olduğunu söyleyeyerek, "Rakibimiz oyunun başında 25 dakika bize bu zorlukları gösterdiler. Hem geçiş hem hız hem baskıda ama savunmamız çok doğru durduğu için 25´inci dakikadan sonra devreye girdik. Biraz daha topa sahip olduk. Çok aksiyonlu bir oyundu; rakibin fizik kalitesi yüksekti. Golden sonra biraz daha dengeye geldi" dedi.

"HÜSEYİN´İN AŞİL TENDONUNDA PROBLEM OLDU"

Uzun süredir sahadan uzak kalan ve bu akşam ilk kez maça çıkan Hüseyin Türkmen´in aşil tendonunda problem yaşadığı için oyundan aldığını açıklayan Avcı, "İkinci yarıda mecburiyetten oyuncu değişikliği yaptık. Hüseyin uzun süredir sakattı, Larsen´in bizde 16´ncı maçıydı ve sakatlanma riski çok yüksekti. Larsen ilk defa `çok yorgunum´ dedi. Hüseyin de uzun süredir oynamadığı için çıkardık. Aşil tendonunda problem oldu. Vitor´un ve sonrasında frikikten attığımız golle oyunda daha sahip olmaya başladık. Trezeguet´nin golünden sonra oyunculara çok basit, doğru savunma yapmalarını istedim. Oyunun bu bölümü için oyuncularıma, Avrupa liginin en iyi takımlarından birine karşı aldıkları tarihi galibiyet için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"EREN´İN SAKATLIK RİSKİ YÜKSEK"

Oyuncuların üst üste oynadığı maçlar nedeniyle yorgun olduğunu ve sakatlık riski taşıdıklarını belirten Avcı, şöyle konuştu: "Eren 20´nci maçına çıkıyor; buna milli takım da dahil. Eren devamlı oynuyor ve sakatlık riski yüksek. Oyunculardan Gbamin sakatlıktan çıktı, Marc yine aynı şekilde. Bu süreçten sağlıklı çıkıyoruz. Trabzon taraftarı bu. Trabzonspor taraftarı çıtayı çok yükseğe koydu, buradan aşağı düşemeyiz. Rakibe başarılar diliyorum. Yarın hızla toparlanma sürecine girmemiz lazım. Zaman çok dar. Pazar günü de lig maçı var, sonra biraz nefes alma zamanımız olacak. Rotasyon yapmadım. Larsen ilk defa ölçümleri tehlikesi yüzde 16 çıktı bilimden faydalanıyoruz. Trezeguet 1 gün antrenmana çıkmadı o yüzden 30 dakika kullanabildik. Bugünkü durum rotasyon değildi."

"SARI IŞIKTA VİTESİ YÜKSELTTİK"

Monaco karşısında alınan farklı galibiyetin kırılma anı olup olmadığı yönünde soruya Avcı, "Bu maç kırılma anı mı yoksa harekete geçme hali mi derseniz, her ikisini de kullanabiliriz. Sarı ışıkta vitesi yükselttik" yanıtını verdi.

"TARAFTARLA ZATEN BARIŞIKTIK"

Maçtan önce sosyal medya hesabında taraftara yönelik paylaştığı mektubu sorulan Avcı, "Geçmişiyle yaşayan geleceğini organize edemez. Mektubum, duygu ve düşüncelerimi ifade ettiğim bir durumdu. İnsanlar ne yaptı, geri dönüşleri nedir, bilmiyorum. Toplumun yansımasına göre artılarımız eksilerimizi göreceğiz. Bence taraftarlar ile ayrı değildik. 2 senedir bu kadar destek veren bir taraftarda gönül ayrılığı olmaz onlar daha iyisini istiyor, biz de daha iyisini yapmak istiyoruz. Taraftarla zaten barışıktık" dedi.

"YARIŞ KAFA KAFAYA"

Avcı, gruptan çıkmayı çok istediklerini ifade ederek, "Bütün arzum isteğim Trabzonspor´un Avrupa´da devam edebilmesi. En öncelikli hedeflerimden birisi gruptan çıkmak. Şu an yarış kafa kafaya. Beşiktaş dosyasını yarın sabah açacağız. Beşiktaş, ligin en iyi takımlarından bir tanesi ve fizik kalitesi yüksek. Kazanarak geldik, umarım yine kazanırız. Umarım Fair-Play ruhuna uygun bir müsabaka olur ve içinden istediğimizi alırız. Bugün 4-0 kazanacak mıydınız derseniz, bilmiyorum" şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele veren tüm takımların galibiyetleri ile ilgili konuşan Avcı, "Avrupa´da bu piyasada olabilmek, yarışabilmek hem ülke futboluna katkı sağlayacak, iyi iletişimler olacak. Umarım Avrupa´da bütün takımlarımız devam eder, hepsini tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

PHILIPPE CLEMENT: OYUN DÜZENİMİZ TAMAMEN BOZULDU

Monaco Teknik Direktörü Philippe Clement ise beklenmedik bir sonuç aldıklarını söyledi. Teknik direktör Clement, "Bu akşam maçın 2 tane dönüm noktası vardı. Maçın ilk yarısında 43´üncü dakikaya kadar çok iyi başlamıştı. 43´üncü dakikada futbolda çok ender görülen bir gol yedik. Maçta ikinci yarıya hızlı girdik fakat kornerle gelen ikinci golle oyun düzenimiz tamamen bozuldu ve bu dakikadan sonra takım dağıldı. Oyun bütünlüğünü kaybettik. İstediğimiz gibi olmadı. Kötü bir sonuç aldık" diye konuştu.

"OYUNDAN KOPTUK"

Belçikalı teknik adam, gol yedikten sonra oyuncuların takım oyunundan uzaklaştığını belirterek, "İkinci golden sonra teke tek oynamaya başladık bunun da doğal sonucu olarak takımın bütün birlikteliği kaybolmuş oldu sonucu da gördüğünüz gibi çok iyi şekilde olmadı. Son haftalarda birlikte kazandığımız gibi bu akşam da birlikte kaybettik. En büyük sebeplerinden birisi, oyuncuların ikinci golden sonra bireysel oynamaları. Sahanın çeşitli noktalarında çok açık verdik ve oyundan koptuk. Henüz daha 2 maçımız var. Bu maçların sonuçlarına göre grupta daha çok değişiklikler olacak" dedi.

