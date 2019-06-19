Trabzon hava durumu, Araklı'da meydana gelen sel felaketinin ardından merak ediliyor. Meteoroloji'de bölge için çok önemli uyarılarda bulundu. Meteoroloji'nin verilerine göre Pazar gününe kadar Trabzon'da yağmur devam edecek. Felaketin ardından Rize Valiliği de kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak, sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Meteoroloji'nin verilerine göre Trabzon hava durumu haberimizde.
TRABZON HAVA DURUMU (19 - 23 HAZİRAN)
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|19 Haziran Çarşamba
|22
|27
|78
|93
|7
|13,4
|30
|17,1
|24
|20 Haziran Perşembe
|23
|28
|83
|89
|10
|12,1
|29,4
|17,3
|24
|21 Haziran Cuma
|22
|27
|79
|91
|14
|12,2
|32,2
|17
|24,1
|22 Haziran Cumartesi
|22
|27
|82
|88
|9
|11
|28,3
|17,1
|23,9
|23 Haziran Pazar
|23
|27
|85
|88
|17
|13,5
|30,2
|17,5
|24
RİZE VALİLİĞİ UYARDI
Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü´nden alınan hava tahmin raporlarına göre kent genelinde şiddetli sağanak beklendiği duyuruldu. Açıklamada, "Bugün öğlen saatlerinden itibaren başlayıp, gece geç saatlere kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların ilimiz iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.
Valiliğin açıklaması üzerine belediye ve özel idare ekiplerine ait iş makineleri dere yataklarında olası sel taşkınlarına müdahale için hazır bekletilmeye başladı.
RİZE HAVA DURUMU (19 - 23 HAZİRAN)
|Saat
|Beklenen Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Hissedilen Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar Yönü
|Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)
|Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
|ÇARŞAMBA12.00 - 15.00
|27
|31
|89
|4
|17
|ÇARŞAMBA15.00 - 18.00
|27
|31
|88
|4
|15
|ÇARŞAMBA18.00 - 21.00
|26
|26
|92
|3
|13
|ÇARŞAMBA21.00 - 24.00
|26
|26
|91
|3
|7
YORUMLAR