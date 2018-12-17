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Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin performans sonuçlarını açıkladı.
İHA'nın haberine göre; raporda 2018 merkezi sınav sonuçlarına göre sınavla öğrenci alan okullara merkezi olarak yerleşen öğrencilerin sınav performansları incelenirken, 81 ilde merkezi olarak yerleşen öğrenci sayısı, alt test ham puan ortalamaları ve merkezi sınav puan ortalamaları listesinde Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler adını zirveye yazdırdı.
Trabzon hem genel puan sıralamasında hem de Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri dallarında Türkiye birincisi oldu. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Türkiye ikincisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil alanlarında Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.
TÜRKÇE, MATEMATİK VE FEN DERSLERİNİN LİDERİ TRABZON
Trabzon genel puan başarı tablosunda 372,72 puan ortalaması ile zirvede yer alırken, 20 soruluk Türkçe testinde 17,60 net sayısıyla, 20 soruluk Matematik testinde 8,62 net sayısıyla, 20 soruluk Fen Bilimleri testinde 14,47’lik net sayısıyla Türkiye şampiyonluğuna adını yazdırdı. 10 soruluk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularında 9,61’lik net sayısı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularında 9,86’lık net sayısıyla ikinciliğe adını yazdırdı. 10 soruluk Yabancı Dil testinde 8,68 net sayısını yakalayan Trabzon, Türkiye üçüncülüğü elde etti. Dört yıl önceki merkezi sınavlarda Türkiye 38’incisi olan Trabzon, 2016 yılında 23’üncülüğe, 2017 yılında ise Türkiye 7’nciliğine kadar yükselmişti.
Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, “İstikrarlı, azimli yürümenin ve tüm paydaşlarla eşgüdümlü ekip çalışması yapmanın neticesini aldık. Trabzon’a yakışır bir sonuç. Bundan sonra bu derecenin, bu başarının korunması için aynı şekilde gayret edeceğiz ve aynı disiplinle çalışacağız. Bu vesile ile Trabzon eğitimine katkı sunan tüm okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum” dedi.
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