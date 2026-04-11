Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Trabzon merkezli 5 ilde dev narkotik operasyonu: 76 tutuklama

        Trabzon merkezli 5 ilde dev narkotik operasyonu: 76 tutuklama

        Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 100 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 76 kişi tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 13:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narkotik operasyonu: 76 tutuklama

        Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 100 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 76 kişi tutuklandı.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli çalışmalar kapsamında 7 Nisan 2026 tarihinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

        Trabzon merkezli olmak üzere Artvin, Adıyaman, Hakkari ve İzmir illerini kapsayan operasyonda, 101 şüpheliye ait 101 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona 900 personelin yanı sıra 25 Özel Harekat unsuru, 1 deniz polis botu, 1 helikopter, 4 drone ve 9 narkotik madde arama köpeği olmak üzere toplam 1050 personel katıldı.

        100 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Gerçekleştirilen operasyonlarda 100 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Projeli çalışma süreci ve operasyon günü yapılan aramalarda; 6 kilo 36 gram metamfetamin, 2 kilo 394 gram kubar esrar, 1 kilo 654 gram skunk, 1 kilo 364 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilo 216 gram A.M.-2201 sentetik kannabinoid ham maddesi (bu maddeden yaklaşık 180 kilogram bonzai elde edilebildiği değerlendiriliyor), 362 gram kokain, 7 gram kenevir tohumu, 1 gram eroin, 2 bin 470 adet sentetik ecza, 77 adet extacy hap ele geçirildi.

        Ayrıca operasyonlarda 9 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 9 hassas terazi, 12 tabanca, 3 av tüfeği, 990 fişek, 240 paket gümrük kaçağı sigara, 4 litre kaçak alkol ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 415 bin 50 TL, 740 dolar ve 52 gram 24 ayar altına el konuldu.

        76 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 6 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 76 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 18 kişi için savcılık makamınca itiraz edileceği öğrenildi.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Deport edildi
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        Dublajın altın çağı bitti mi?
