Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’un Ortahisar ilçesi Hızırbey Mahallesi'nde 5 yaşındaki Afgan uyruklu Z.A. adlı çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan temizlik işçisi Mesut T., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mesut T.’nin serbest bırakıldığı duyanlar, sosyal medya üzerinden taciz görüntülerini yayınladı. Bunun üzerine harekete geçen polis görüntüleri delil olarak savcıya sundu. Savcı temizlik işçisi hakkında yakalama kararı çıkarttı.

"PARA VERDİM SEVDİM"



Yeniden gözaltına alınan Mesut T., nöbetçi savcılığa çıkarıldı. Mesut T.'nin ifadesinde, “Ben çocuğu sevdim ona para vermek için yanına gittim” dediği öğrenildi. Sevk edildiği nöbetçi hakim tarafından cinsel istismar suçundan tutuklanan Mesut T., polislerin arasında cezaevine götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Yüzüm ak, anlım ak, rahatım rahat” diye bağırdı. Bu arada Mesut T.’nin çalıştığı belediye işine son verildiği öğrenildi.

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