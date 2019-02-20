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Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Yalı Mahallesi Alioğlu Sokakta bulunan 4 katlı Özdil Apartmanı’nın 3. katında akşam saatlerinde çatlaklar oluştu. Çatlaklar nedeniyle endişelenen bina sakinlerinin ihbarı üzerine mahalleye belediye ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapan belediye ekipleri tedbir amaçlı binayı boşalttı. Bina sakinleri belediye tarafından misafirhanelere yerleştirilirken, binanın giriş kapısına ve çevresine şerit çekildi. 4 katlı binanın akıbetinin yapacak teknik incelemeden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.
Boşaltılan binada kardeşinin evde uyuduğunu öğrenen Atilla Bahar, kardeşi Furkan Bahar’a ilk önce telefon ile ulaşmaya çalıştı. Telefona yanıt vermeyince yetkililer tarafından boşaltılan eve gelerek kardeşini uyandıran Atilla Bahar, “Ekiplerinin gelip kontrol ettiğini sonradan öğrendim. Kardeşim içeride uyuya kalmış onu kurtarmak için geldim. Kardeşim için geldim ev umurumda değil. Telefonla arayarak uyandırdım” dedi.
“BETON TESTİ YAPILACAK”
Evde uyuya kalan Furkan Bahar ise, binanın çatlaklar olduğu için boşaltıldığını dile getirerek, “Zabıta geldi evin etrafını çevirdiler. Bende evden çıkacaktım ama uyuya kalmışım. Ağabeyim binanın boşaltıldığı öğrenince buraya gelerek beni uyandırdı. Binada şuanda kimse yok. Binada çatlaklar olduğu için boşaltılmış. Beton testi yapılacak, ondan sonra karar verilecekmiş. Risk altında olduğu için evi boşalttılar. Bir telaş olduğu anladım ama o ara dalmışım” şeklinde konuştu.
“BİNANIN HER AN YIKILMA TEHLİKESİ VAR”
Mahalle sakinlerinden Selçuk Güven, binanın temelinin sağlam olmadığını belirterek, “Biz küçükken binanın bodrumuna inerdik orada 1 metre su olurdu. Çocukluğumuzda binanın altında oynardık. Binanın temeli çok sağlam değildir. Binanın her an yıkılma tehlikesi var. Yıllardan beri böyle duruyor. Binayı boşaltmışlar iyi de oldu. Riskli bir bina. Yetkililer baksınlar altında yine su olabilir” ifadelerini kullandı.
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