Bugün Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması esnasında pervaneli bir aletle sahaya tepeden inip Trabzonspor renklerine konfeti atarak eylem yapmayı planlayan Halit Şahin adlı kişi engellendi.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre emniyet birimlerinin yaptığı istihbarat çalışması üzerine harekete geçen İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin devreye girmesiyle eylem amacına ulaşamadı.



DAHA ÖNCE DE SANSANSYONEL EYLEMLER YAPMIŞTI

Uçarken kullanacağı aletle beraber yakalanan Halit Şahin'in daha önce de yaptığı sansansyonel eylemler yaptığı öğrenildi.

Şahin, 2017 yılında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda bulunan şampiyonluk kupasını çalmaya çalışmış, hakkında "mala zarar verme" ve "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Trabzonspor taraftarı Şahin, "protesto amaçlı bir eylemdi" demiş 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Halit Şahin'in Emniyetteki sorgusu sürüyor.