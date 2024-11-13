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        Trabzonspor Adana Demirspor mesaisine başladı

        Trabzonspor Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 21:46 Güncelleme: 13.11.2024 - 21:46
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        Trabzon Adana Demir mesaisine başladı
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        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından aerobik koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, tek kale savunma ve hücum çalışması ile sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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