Trabzonspor – Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Karadeniz ekibinde Onuachu ve Oulai, Visca, Baniya, Nwakaeme, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Süper Lig'de haftayı 3-3'lük Beşiktaş beraberliğiyle kapatan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na Alanyaspor galibiyeti ile başlamak istiyor. Peki, "Trabzonspor – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...