        Haberler Bilgi Spor Trabzonspor – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Trabzonspor – Alanyaspor maçı hangi kanalda?

        Trabzonspor – Alanyaspor ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan ilk hafta maçları ile başlıyor. Bu kapsamda Trabzonspor, A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde, Trabzonspor – Alanyaspor maçının başlama saati ve mücadelenin canlı olarak ekranlara geleceği kanal araştırılmaya başlandı. Peki, "Trabzonspor – Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Trabzonspor – Alanyaspor maçı saati...

        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 19:16 Güncelleme: 17.12.2025 - 19:16
        1

        Trabzonspor – Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Karadeniz ekibinde Onuachu ve Oulai, Visca, Baniya, Nwakaeme, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Süper Lig'de haftayı 3-3'lük Beşiktaş beraberliğiyle kapatan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na Alanyaspor galibiyeti ile başlamak istiyor. Peki, "Trabzonspor – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trabzonspor – Alanyaspor maçı 17 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak

        3

        TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA

        Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

        4

        EKSİKLİKLER

        Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, forma giyemeyecek.

        5

        Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin de mücadelede oynaması beklenmiyor

