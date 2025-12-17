Trabzonspor – Alanyaspor ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan ilk hafta maçları ile başlıyor. Bu kapsamda Trabzonspor, A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde, Trabzonspor – Alanyaspor maçının başlama saati ve mücadelenin canlı olarak ekranlara geleceği kanal araştırılmaya başlandı. Peki, "Trabzonspor – Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Trabzonspor – Alanyaspor maçı saati...
Trabzonspor – Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Karadeniz ekibinde Onuachu ve Oulai, Visca, Baniya, Nwakaeme, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Süper Lig'de haftayı 3-3'lük Beşiktaş beraberliğiyle kapatan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na Alanyaspor galibiyeti ile başlamak istiyor. Peki, "Trabzonspor – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor – Alanyaspor maçı 17 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak
TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
EKSİKLİKLER
Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, forma giyemeyecek.
Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin de mücadelede oynaması beklenmiyor