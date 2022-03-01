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Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bordo-mavililere turu getiren golleri 12. dakikada Edin Visca ve Berat Özdemir kaydetti

Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi oldu. 12. dakikada Edin Visca takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bordo-mavililer 33. dakikada farkı 2'ye çıkardı ancak gol VAR'a takıldı: Bakasetas'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk 45 dakika Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Antalyaspor ikinci yarıda rakip kalede zaman zaman baskı kurdu ve pozisyonlar buldu. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Antalyasporlu futbolculara geçit vermedi.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde Berat maçın sonucunu söyledi: 2-0.

Trabzonspor bu galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen taraf oldu. Antalyaspor ise organizasyona veda etti.

MAÇIN DAKİKALARI

12. dakikada orta alandan aldığı top ile ceza alanına doğru hareketlenen Visca, Djaniny'in ile yaptığı ver-kaç sonrası ceza alanı içinde yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

26. dakikada Djaniny'in sağdan pasında, Kouassi'nin dokunduğu topu Visca tamamlamak istedi ancak kaleci Diogo, tehlikeyi uzaklaştırdı.

28. dakikada Kouassi'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Djaniny'in şutunda, savunmaya çarpan top üst direğe vurarak kornere çıktı.

33. dakikada Puchacz'ın ceza alanı sol çaprazında şutunda kaleci Diogo'nun sektirdiği topu Bakasetas, altıpas içinden filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla Bakasetas'ın, ofsaytta bulunduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

38. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Luiz Adriano'nun kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

40. dakikada Luiz Adriano'nun pasında, ceza alanı içinde Ndao'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

60. dakikada Fernando'nun ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.

62. dakikada ceza alanı içinde Bakasetas'ın sert şutunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Kouassi tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez de yan direkten dönerek uzaklaştı.

70. dakikada Visca'nın kullandığı serbest atışta, Djaniny'nin yakın mesafeden tamamlamak istediği topu kaleci Diogo, çıkardı.

85. dakikada Fernando'nun ortasında, ceza alanı içinde Wright'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

88. dakikada Fernando'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topa Ghacha'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

89. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza yayı üzerinde savunmanın uzaklaştırmak istediği top Berat Özdemir'in önüne düştü. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı yerden filelere gönderdi: 2-0.

Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 82 Peres), Denswil, Hugo (Dk. 86 Ahmetcan Kaplan), Puchacz, Berat Özdemir, Siopis, Bakasetas (Dk. 64 Cornelius), Visca, Kouassi (Dk. 64 Abdülkadir Ömür), Djaniny (Dk. 81 Yusuf Erdoğan)

Fraport TAV Antalyaspor: Diogo, Bünyamin Balcı (Dk. 78 Sinan Gümüş), Naldo, Kudryashov, Güray Vural, Fredy (Dk. 57 Hakan Özmert), Fernando, Ndao (Dk. 57 Ghacha), Mehmedi (Dk. 67 Wright), Doğukan Sinik (Dk. 67 Gökdeniz Bayraktar), Luiz Adriano

Goller: Dk. 12 Visca, Dk. 89 Berat Özdemir (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Berat Özdemir, Dk. 85 Hugo (Trabzonspor)

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