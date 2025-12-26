Trabzonspor Ayberk Karapo'yu istiyor!
Sağ bek bölgegsini güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Manisa FK forması iyen 21 yaşındaki Ayberk Karapo için ilk teklifini kulübüne iletti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, devre arası transfer çalışmaları için girişimlere başladı.
Bordo-mavili ekip 1. Lig temsilcisi Manisa FK'da kariyerini sürdüren Ayberk Karapo için 1.2 milyon Euro'luk teklifini iletti.
21 yaşındaki sağ bek bu sezon 18 maçta 1.365 dakika sahada kaldı ve 1 asistlik performans gösterdi.
Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Ayberk Karapo'nun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.