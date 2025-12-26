Habertürk
        Trabzonspor Ayberk Karapo'yu istiyor! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Ayberk Karapo'yu istiyor!

        Sağ bek bölgegsini güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Manisa FK forması iyen 21 yaşındaki Ayberk Karapo için ilk teklifini kulübüne iletti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 00:21 Güncelleme: 26.12.2025 - 00:36
        Trabzonspor sağ bekini Türkiye'de buldu!
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, devre arası transfer çalışmaları için girişimlere başladı.

        Bordo-mavili ekip 1. Lig temsilcisi Manisa FK'da kariyerini sürdüren Ayberk Karapo için 1.2 milyon Euro'luk teklifini iletti.

        21 yaşındaki sağ bek bu sezon 18 maçta 1.365 dakika sahada kaldı ve 1 asistlik performans gösterdi.

        Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Ayberk Karapo'nun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.

