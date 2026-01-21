Trabzonspor ayrılığı açıkladı: Danylo Sikan
Trabzonspor, Danylo Sikan'ın Anderlecht'e transferini KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer bu transfer için 4 milyon euro bonservis ödeneceği ve 500 bin euro bonus maddesi olduğunu açıkladı. Öte yandan sonraki satışta kardan yüzde 20 pay da bulunuyor.
Trabzonspor, Ukraynalı oyuncusu Danylo Sikan'ın transferi konusunda Belçika’nın Anderlecht kulübüyle 4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Trabzonspor, Danylo Sikan'ın transferi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan'ın, Anderlecht Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Anderlecht Kulübü, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon Euro ödeme yapacaktır. Ayrıca Anderlecht, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500 bin Euro ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %20'sini ödeyecektir. Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan arasındaki 22.01.2025 başlangıç ve 30.06.2029 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."