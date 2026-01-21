Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Trabzonspor ayrılığı açıkladı: Danylo Sikan - Futbol Haberleri

        Trabzonspor ayrılığı açıkladı: Danylo Sikan

        Trabzonspor, Danylo Sikan'ın Anderlecht'e transferini KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer bu transfer için 4 milyon euro bonservis ödeneceği ve 500 bin euro bonus maddesi olduğunu açıkladı. Öte yandan sonraki satışta kardan yüzde 20 pay da bulunuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 16:19 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor ayrılığı açıkladı: Danylo Sikan
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor, Ukraynalı oyuncusu Danylo Sikan'ın transferi konusunda Belçika’nın Anderlecht kulübüyle 4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

        Trabzonspor, Danylo Sikan'ın transferi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan'ın, Anderlecht Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Anderlecht Kulübü, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon Euro ödeme yapacaktır. Ayrıca Anderlecht, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500 bin Euro ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %20'sini ödeyecektir. Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan arasındaki 22.01.2025 başlangıç ve 30.06.2029 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çetiner Çetin, Suriye'den aktardı

        Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, Suriye'deki gelişmeleri aktardı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?