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Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta hangi kanalda?

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda bu akşam sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak. Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıkacak. Peki Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta hangi kanalda?

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  • Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta hangi kanalda? Türkiye tek yürek olacak

    Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda bu akşam sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak.
  • Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta hangi kanalda? Türkiye tek yürek olacak

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetecek. Rumsas'ın yardımcılıklarını Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas yapacak. Karşılaşma TV8'den naklen yayımlanacak.
  • Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta hangi kanalda? Türkiye tek yürek olacak

    Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, karşılaşmada forma giyemeyecek.
  • Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta hangi kanalda? Türkiye tek yürek olacak

    FUTBOL DÜNYASI TEK YÜREK

    Trabzonspor Kulübü tarafından davet edilen Süper Lig takımı başkanlarından olumlu geri dönüş alındı. Ayrıca tüm takım taraftarları da karşılaşmayı tribünlerden izleyebilecek. Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edilecek.
  • Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta hangi kanalda? Türkiye tek yürek olacak

    Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıkacak. Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi. Maça gelecek taraftarlardan toplanacak oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek.
  • Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta hangi kanalda? Türkiye tek yürek olacak

    Maç öncesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin başladığı saate vurgu yapılarak 4 dakika 17 saniye boyunca taraftarlar tribünlerde sessiz kalacak.
  • Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta hangi kanalda? Türkiye tek yürek olacak

    PROTOKOL TRİBÜNÜ DE ÜCRETLİ

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada protokol tribünün de karşılaşmayı izleyecek olanlar ücret ödeyecek. AFAD'a yapılacak 1500 lira tutarındaki bağış dekontu ile protokol tribününe geleceklere bilet tanımlanacak.
  • Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta hangi kanalda? Türkiye tek yürek olacak

    Basın mensupları da en az 100 lira ödeme karşılığında karşılaşmayı takip edecek.

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